Бюджет Приангарья приняли в первом чтении с дефицитом в размере 13,9 млрд рублей

ИРКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с максимально допустимым дефицитом в 10% от собственных доходов - 13,9 млрд рублей. При этом госдолг превысит 46,5 млрд рублей и будет в 2,7 раза выше, чем был на начало 2020 года.

"Решение принято. Бюджет принят в первом чтении", - сообщил результат голосования за проект закона председатель заксобрания Александр Ведерников.

Доходы бюджета Иркутской области на 2021 год утверждены в сумме 166,7 млрд рублей, на 2022-2023 годы - 167,1 млрд и 175,8 млрд соответственно, расходы на 2021 год - 180,7 млрд рублей, на 2022-2023 годы - 175,5 млрд и 173 млрд рублей соответственно. Почти 67% расходов в бюджете 2021 года предусмотрено на социальную сферу. Как пояснила на сессии министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова, сложность бюджета, большой дефицит и госдолг обусловлены, в частности, падением цен на нефть.

"Мы вынуждены будем увеличивать объем государственных заимствований в следующем году сверх обычных параметров, чтобы финансово обеспечить все направления, которые представлены в бюджете. Очень рассчитываем на поддержку депутатов Государственной думы и сенаторов от нашего региона в отстаивании интересов Иркутской области на площадке Государственной думы и Совета Федерации при рассмотрении поправок к федеральному бюджету в рамках второго чтения", - отметила министр.

Она также рассказала, что госдолг в 2021 году не будет соответствовать условиям соглашения о реструктуризации бюджетных кредитов, заключенном с Минфином РФ. В соответствии с этим документом госдолг не должен превышать 20% собственных доходов бюджета региона. "По текущему году федеральный законодатель принял решение не применять меры ответственности к субъектам, которые по факту за 2020 год допустят превышение государственного долга. В части 2021 года мы сейчас работаем с Минфином России и свои предложения туда направили. Первое предложение - продлить эту норму на очень сложный 2021 год, второе - разрешить изменить параметры и установить в соглашении более повышенный размер государственного долга", - сообщила Бояринова.

Бюджет Иркутской области на 2020 год принимался с доходами в 176,1 млрд рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов - 185,1 млрд и 189,3 млрд соответственно. Расходы на 2020 год принимались в сумме 184,6 млрд рублей, на последующие два года - 186,4 млрд рублей и 187,9 млрд рублей. Планировалось, что в 2021 году дефицит будет минимальным - порядка 1,3 млрд рублей, а в 2022 году доходы превысят расходы на 1,4 млрд рублей. Госдолг на 1 января 2020 года составлял 17 млрд рублей.