Депутаты одобрили освобождение медучреждений Иркутской области от налога на имущество

ИРКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду приняли в первом чтении проект закона об освобождении медицинских учреждений от уплаты налога на имущество организаций. Как сообщил на сессии председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов, это станет мерой поддержки медучреждений, испытывающих финансовые сложности.

"Целью законопроекта является, прежде всего, снижение налоговой нагрузки на учреждения здравоохранения Иркутской области. Ни для кого не секрет, что система здравоохранения испытывает недофинансирование. Сегодня некоторые больницы имеют кредиторскую задолженность уже на сотни миллионов рублей. Введение льготы по налогу на имущество организаций позволит медицинским учреждениям направить высвободившиеся средства на иные расходы - зарплату, приобретение лекарственных средств, инструментария, питание для больных и другие", - сказал Гаськов, представляя проект закона.

Он отметил, что подобная мера поддержки уже действует в некоторых российских регионах.