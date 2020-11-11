В поселке Мошково под Новосибирском по госпрограмме реконструируют объекты теплоснабжения

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области предложили внести изменения в госпрограмму по повышению энергетической эффективности региона, включив в нее в том числе строительство новых котельных теплосетей, реконструкцию системы теплоснабжения в поселке Мошково под Новосибирском, где проживает около 9,5 тыс. человек. Об этом в среду на комитете по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам заксобрания региона сообщил и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Владимир Нормайкин.

"Введены новые мероприятия по строительству и реконструкции котельных тепловых сетей, включая вынос водопроводных каналов тепловых сетей и мероприятия по замене основного и вспомогательного оборудования котельных, оптимизацию их гидравлических режимов", - сказал Нормайкин.

По его словам, в 2020 году на мероприятия программы из областного бюджета направили более 79 млн рублей. В текущем году выполнена реконструкция сетей водоснабжения и строительство квартальной водопроводной сети в городе Черепаново, находящемся приблизительно в 100 км от Новосибирска, планируется разработать проект по созданию и реконструкции объектов системы теплоснабжения в поселке Мошково.

Депутат заксобрания Вадим Агеенко отметил, что один из пунктов программы предусматривает поквартирную газификацию малоэтажных домов, и попросил уточнить, как именно это будет происходить. Нормайкин пояснил, что в Черепанове заключено масштабное концессионное соглашение в сфере теплоснабжения, малоэтажные одно- и двухквартирные частные дома, которые ранее пользовались централизованным отоплением, будут переведены на индивидуальные тепловые пункты. Такое решение приняли, чтобы избежать ремонта изношенных теплосетей.

Депутаты комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам заксобрания согласовали предлагаемые изменения.

В июле сообщалось, что власти Новосибирской области и Фонд содействия реформированию ЖКХ выделили в 2020 году в общей сложности около 1,6 млрд рублей на модернизацию теплосетей и подготовке к отопительному сезону в регионе. Самое крупное обновление системы теплоснабжения за счет федеральных средств проходит в городе Черепаново. На него Фонд содействия реформирования ЖКХ выделил 444 млн рублей из федерального бюджета, по 148 млн рублей на модернизацию выделили также новосибирские власти и частные инвесторы.