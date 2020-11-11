Руководство новосибирской больницы отрицает массовое заражение врачей коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Руководство Ордынской центральной районной больницы в Новосибирской области отрицает факт массового заражения коронавирусной инфекцией среди медицинского персонала больницы, о котором ранее сообщали местные СМИ.

По приведенным в СМИ словам родственника одного из врачей-инфекционистов больницы, медики работали в несоответствующих эпидемиологическим требованиям средствах индивидуальной защиты.

"Никакого массового заболевания врачей Ордынской ЦРБ ковидом нет. Сотрудники больницы регулярно проходят тестирование", - сказали ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения со ссылкой на главного врача больницы Андрея Кондакова

Он уточнил, что за весь период пандемии коронавирус был выявлен у 68 из 543 сотрудников больницы, среди которых были только два инфекциониста. Средства индивидуальной защиты, которыми пользуются врачи больницы, соответствуют необходимому классу защиты. По его словам, больница обеспечена необходимым запасом СИЗ.

По данным оперативного штаба, на утро 11 ноября в регионе выявлено более 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции, в том числе 185 - за последние сутки. 11 октября в регионе число заразившихся за сутки впервые с 3 августа превысило 100. В связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы несколько медицинских учреждений. Глава регионального Минздрава Константин Хальзов отмечал, что система здравоохранения региона испытывает колоссальную нагрузку из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией.