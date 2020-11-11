В отдаленном селе Иркутской области установили солнечно-дизельную электростанцию

ИРКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Солнечно-дизельную электростанцию установили в отдаленном селе Ермаки в Иркутской области, в котором проживают порядка 50 человек и где никогда не было постоянного электроснабжения. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В селе Ермаки Казачинско-Ленского района запущена комбинированная солнечно-дизельная электростанция. Автономная электростанция пока работает в тестовом режиме и проходит наладку. Она генерирует солнечную энергию, но при необходимости может подключать и дизельную установку. После завершения всех пуско-наладочных работ в селе Ермаки впервые в истории появится постоянное электроснабжение", - говорится в сообщении.

Ранее электроэнергией село обеспечивала дизельная станция, но она работала не круглосуточно, а всего несколько часов в день. Появление автономной электростанции не только даст жителям поселка постоянное электроснабжение, но и позволит полноценно пользоваться бытовой техникой и иметь надежную связь с большой землей. Кроме того, новая станция даст экономию бюджетных средств до 1,5 млн рублей в год, которые уходили на завоз дизельного топлива.

Ранее современными источниками энергии в Иркутской области обеспечили два отдаленных поселка в Ольхонском и Нижнеудинском районах. В 2021 году солнечно-дизельная электростанция заработает в поселке Верхняя Гутара, который находится в горной труднодоступной местности Тофалария.