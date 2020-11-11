Начало рассмотрения дела совладельца ТЦ "Зимняя вишня" Вишневского отложили в третий раз

КЕМЕРОВО, 11 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова в третий раз отложил начало рассмотрения по существу уголовного дела совладельца сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня", бывшего гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского, сообщается на официальном сайте суда. Новая дата заседания пока не назначена.

Изначально рассмотрение дела должно было состояться 16 октября, но было перенесено на 29 октября, а затем на 12 ноября. Причин отложения рассмотрения дела в суде не называли. Адвокат подсудимого Вадим Трифонов сообщал ТАСС, что судебный процесс мог быть перенесен из-за пандемии коронавируса.

"Заседание 12 ноября 2020 года отложено. Основание для выбранного результата события - болезнь судьи", - говорится в картотеке на сайте суда.

Уголовное дело Вячеслава Вишневского было передано в суд в конце сентября текущего года. Первое заседание по делу состоялось 6 октября и прошло в закрытом режиме, на нем суд принял решение оставить обвиняемого в СИЗО на время судебных разбирательств до 28 марта 2021 года. Вишневского обвиняют в даче 7 млн рублей взятки начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Это позволило Вишневскому осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство с нарушением утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, но их не было.

Помимо Вишневского и Комковой, по делу проходят ее сын Эдуард Комков и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко. Замглавы инспекции строительного надзора Светлана Шенгерей составила акт обследования, который содержал недостоверную информацию о выполненных работах. Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности. После пожара в "Зимней вишне" Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше, через год он был экстрадирован в Россию. Вишневский находится в следственном изоляторе в Кемерове, свою вину он не признает.

В суде продолжается рассмотрение уголовных дел в отношении Комковой и ее сына, Чередниченко, Шенгерей, бывшего начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кемерову ГУ МЧС по Кемеровской области Григория Терентьева, пожарного Андрея Бурсина, гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко, инженера противопожарной системы Александра Никитина, сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, гендиректора комбината Юлии Богдановой.