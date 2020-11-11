Власти Кузбасса намерены возобновить очное обучение в школах досрочно

ТАСС, 11 ноября. Власти Кемеровской области на фоне снижения числа зараженных коронавирусом в регионе намерены досрочно возобновить очное обучение в школах, которые с 26 октября по 22 ноября перешли на занятия в режиме онлайн. Уже с 16 ноября за парты смогут вернуться младшие школьники и ученики школ из отдаленных населенных пунктов с низким уровнем заболеваемости, сообщил в среду на круглом столе в ТАСС губернатор Кузбассе Сергей Цивилев.

"Количество заболевших стало падать, поэтому, наверное, на неделю раньше, со следующего понедельника, мы откроем наши начальные школы и отдельные школы в отдаленных муниципалитетах, где уровень заболеваемости очень низкий", - сказал Цивилев.

По данным регионального оперативного штаба на 11 ноября, в Кузбассе выявлено 17 568 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 13 485 пациентов, умерли 292, остальные находятся под наблюдением медиков. В октябре число заболевших в регионе увеличилось на 51%, число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом возросло более чем вдвое. С начала ноября и до сегодняшнего дня прирост новых случаев заражения составил более 12%, число умерших увеличилось на 22%.

В регионе продолжает действовать режим обязательной самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет. Предприятиям рекомендовано перевести порядка 30% сотрудников на дистанционную работу. На дистанционном обучении также находятся техникумы, колледжи и несколько вузов.