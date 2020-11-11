Росздравнадзор организовал проверку в Кузбассе после смерти пациентки на приеме у врача

КЕМЕРОВО, 11 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору в Кузбассе провести проверку качества оказания медицинской помощи пациентке из города Ленинска-Кузнецкого, которая накануне умерла на приеме у врача в районной больнице, куда приехала сама, не дождавшись скорой помощи. Об этом в среду сообщается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи пациентке, которая скончалась на приеме у врача Ленинск-Кузнецкой районной больницы", - говорится в сообщении.

По данным регионального Министерства здравоохранения, женщина умерла 10 ноября, по данному факту ведомство проводит служебное расследование. Причина смерти в настоящий момент не установлена. Как сообщают местные СМИ, женщина вызвала скорую еще два дня назад, однако медики не приехали на вызов. Родственники приняли решение самостоятельно доставить ее в больницу, где ее в тяжелом состоянии приняли без очереди. Однако женщина скончалась на приеме у терапевта.

Региональный оперативный штаб 11 ноября сообщил о выявлении 17 568 случаев заражения коронавирусом в Кузбассе. Выздоровели 13 485 пациентов, умерли 292, остальные находятся под наблюдением медиков. В октябре число заболевших в регионе увеличилось на 51%, число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом возросло более чем вдвое. С начала ноября и до сегодняшнего дня прирост новых случаев заражения составил более 12%, число умерших увеличилось на 22%.