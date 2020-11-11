Вложения в благоустройство территорий в Красноярском крае в 2020 году выросли в два раза

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Объем финансирования благоустройства территорий в Красноярском крае в 2020 году составил 1,8 млрд рублей. Это в два раза больше, чем годом ранее, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В этом году из федерального и краевого бюджетов на комплексное благоустройство территорий края выделены 1,8 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2019 году. Работы проводились в 55 населенных пунктах. Благоустроили 66 общественных пространств, 268 дворов. В рамках краевого конкурса "Жители за чистоту" и "Инициатива" реализовано 189 проектов", - сообщили в пресс-службе.

Одним из крупнейших объектов благоустройства стала Ярыгинская набережная на правом берегу Енисея в Красноярске. На некогда появились комфортные лестницы, подпорные стены, велосипедные и прогулочные дорожки, спортивные и игровые площадки, ограждения, светильники, высажены деревья и кустарники.

Сейчас на набережной завершается строительство амфитеатра, большой террасы у воды, навеса для проката спортивного инвентаря. До конца ноября возле Коммунального моста в центре Красноярска будет сооружен пандус со смотровыми площадками. Работы проводятся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Набережная удалась. С точки зрения общего вида и современных архитектурных решений - это следующий шаг в благоустройстве. Она стала полноценным местом отдыха, настоящим украшением берега нашей великой реки. Особенно важно, что реконструкция позволила соединить набережную от Предмостной площади до микрорайона Белые Росы в единое прогулочное пространство. Объект в полной мере отражает наш постулат "Город без окраин", показывая, что благоустройство не заканчивается центральными улицами и левым (где расположен исторический центр города) берегом", - сказал журналистам губернатор края Александр Усс, прошедшийся в среду по набережной.

Там, где были трущобы

Уже сейчас на набережной гуляют люди, они кормят уток и высматривают в речной протоке бобра, который здесь поселился. Раньше, говорят местные жители, здесь страшно было ходить.

"К этому месту за нашу четырехсотлетнюю историю не разу рука благоустроителя не прикасалась <…>. Стена просто была трущоб, гаражей. 25 гаражей заброшенных убрали, более 40 погребов, которые опасность представляли", - рассказал журналистам мэр города Сергей Еремин. На месте гаражей и погребов появились детские площадки, выполненные в "речном стиле" - корабли, мачты, паруса, штурвалы, рынды - корабельные колокола.

Одновременно с берегом в этом году почистили и реку - Абаканскую протоку Енисея. Замминистра экологии и рационального природопользования края Павел Борзых рассказал, что на ней разобраны искусственно созданные более 40 лет назад насыпи, из-за которых застаивалась вода, демонтированы временные проезды, вывезено более 420 тонн водорослей. Протока была сильно заболочена и, по словам Еремина, была бы через некоторое время потеряна, если бы не проведенные в этом год работы.

Сейчас протока выглядит как нормальная река. Инородно смотрится только линия электропередач - через протоку тянутся цепочкой столбы, через которые прокинуты провода. Усс поручил оценить, насколько она необходима и, если линия останется, привести ее внешний вид в порядок.

Благоустройство в регионе

После инспекции прошло совещание по видеосвязи с главами муниципалитетов по благоустройству. Так в рамках нового регионального проекта "Комплексное благоустройство улиц муниципальных образований Красноярского края" 11 пилотных территорий получили средства на обустройство главных улиц населенных пунктов. В большинстве из них работы завершены. В числе лидеров - Абанский и Балахтинский районы.

Однако не везде работа по благоустройству территорий выполнена качественно. Так возникли вопросы по скверу в Солнечном (Красноярск). Ранее местные жители пожаловались на качество работ, опубликовав в соцсетях фотографии провалившейся брусчатки.

"Если необходимо, вы должны за ручку взять этих "замечательных" подрядчиков и привести их к жителям, чтобы мы получили гарантии устранения всех недостатков. Результаты должны удовлетворять пожелания людей", - сказал Усс.

Он подчеркнул, что подготовку к сезону благоустройства территорий края 2021 года муниципалитеты должны начать уже сейчас. Четко соблюдать сроки и графики: до 1 марта - разработать всю проектно-сметную документацию, до 1 мая заключить контракты и до 1 сентября сдать готовые объекты.

"Практику сдачи объектов в ноябре надо прекращать <…>. Убедительно вас прошу, качество проектирования, своевременность прохождения всех этапов и сдача 1 сентября - вот наша цель", - сказал глава региона.

Губернатор добавил о необходимости привлекать в благоустройство частные средства. "Только за счет бюджета благоустроить наши населенные пункты невозможно. Это совместная работа, и бюджет - это стимул для пробуждения общественной активности", - отметил Усс.