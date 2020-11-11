Новосибирская счетная палата выявила нарушения при расселении граждан из аварийного жилья

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области выявила нарушения при расселении граждан из аварийного жилья в 2019-2020 годах. Наибольшее количество зафиксировано в Новосибирске, где мэрия не смогла расселить граждан в микрорайон "Новомарусино", признанный проблемным из-за банкротства застройщика. Об этом в среду сообщил аудитор региональной КСП Валерий Алехин, выступая на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам заксобрания региона.

"В ходе выездных проверок проживания граждан в жилых помещениях, предоставленных для переселения из аварийного жилья, установлены многочисленные нарушения. В проверенных муниципальных образованиях зафиксировано отклонение от проекта строительства многоквартирных домов", - сказал Алехин.

В частности, нарушения были зафиксированы в городе Барабинске в 300 км от Новосибирска, где построенный в 2014 году для переселения граждан дом признали аварийным спустя пять лет после сдачи его в эксплуатацию. Потраченные на расселение средства - 14,9 млн рублей - КСП признала использованными неэффективно. Также администрация города при проведении аукциона на приобретение жилья не проводила мониторинг его рыночной стоимости, превысив нормативную стоимость 1 кв. м. жилья, считает КСП.

При проведении проверки счетная палата региона установила, что администрация Новосибирска не переселила граждан из аварийного жилья по соглашениям с Министерством ЖКХ области, заключенным в 2016 году. По словам аудитора, речь идет о дольщиках микрорайона "Новомарусино", который планировала застраивать компания "Доступное жилье Новосибирск", признанная банкротом. При этом субсидии, выделенные на расселение, мэрия в полном объеме не вернула.

Как отметил депутат Заксобрания Илья Поляков, в регионе низкие темпы расселения граждан. К тому же, в Новосибирске 1 700 домов находятся в непригодном для проживания состоянии, однако признаны аварийными всего 350 домов, из них в программу по переселению до 2025 года попали 174. По мнению Полякова, необходимо создать межведомственную группу, которая бы занялась инвентаризацией аварийных домов и представила правительству пути решения проблемы низкого темпа расселения. Депутаты комитета поддержали предложение.

О "Новомарусино" и ситуации в регионе

Мэрия Новосибирска выкупила более 100 квартир в микрорайоне "Новомарусино" для расселения ветхого и аварийного жилья. Дома должны были сдать в 2016 году, однако не построили до сих пор. Дольщики в октябре 2019 года объявляли голодовку у здания областного правительства, чтобы привлечь внимание к проблеме. Всего в жилом комплексе "Новомарусино" около 800 обманутых дольщиков. Летом текущего года компанию-застройщика "Доступное жилье Новосибирск" признали банкротом.

Новосибирские власти в октябре сообщили, что привлекут "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" (ППК "Фонд") для завершения строительства проблемного микрорайона. Так, в бюджете региона на 2020-2022 годы предусмотрено 689 млн рублей на софинансирование достройки проблемных объектов, в том числе домов "Новомарусино".

В начале сентября 2020 года сообщалось, что правительство РФ выделит Минстрою региона в 2020 году из резервного фонда 50 млрд рублей для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов опережающими темпами. По словам министра ЖКХ и энергетики области Дениса Архипова, программу 2019-2020 гг. область выполняет с опережением - вместо запланированных 13 тыс. кв. м аварийного жилья расселили более 16 тыс. кв. м.