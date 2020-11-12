{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Минобороны развернет мобильный госпиталь на 100 коек в Хакасии для борьбы с коронавирусом

Для его создания в регион направят медицинский отряд специального назначения. Всего в госпитале будут работать около 200 военных медиков

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минобороны согласно решению президента РФ Владимира Путина развернет мобильный госпиталь на 100 коек для борьбы с коронавирусом в Хакасии. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В связи с обращением жителей Республики Хакасия решением президента Российской Федерации медицинский отряд специального назначения Минобороны России будет направлен в регион для развертывания военного мобильного госпиталя на 100 койко-мест предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению республики", - отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в Хакасии будут работать около 200 военных медиков Центрального военного округа, в том числе врачи и младшие медицинские специалисты. В полевом госпитале будут оборудованы отделения анестезиологии, реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения и лаборатория для ПЦР-диагностики.

Также в нем установят самые современные аппараты искусственный вентиляции легких, рентгены, УЗИ, анализаторы крови и другое медоборудование.

Теги
РоссияХакасияПандемия COVID-19
Глава Минздрава в Приангарье подала в отставку
В октябре ее отстранили от работы на время проверки по делу о поставках в медучреждения поддельных медицинских масок
Читать полностью