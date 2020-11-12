Минобороны развернет мобильный госпиталь на 100 коек в Хакасии для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минобороны согласно решению президента РФ Владимира Путина развернет мобильный госпиталь на 100 коек для борьбы с коронавирусом в Хакасии. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

"В связи с обращением жителей Республики Хакасия решением президента Российской Федерации медицинский отряд специального назначения Минобороны России будет направлен в регион для развертывания военного мобильного госпиталя на 100 койко-мест предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению республики", - отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в Хакасии будут работать около 200 военных медиков Центрального военного округа, в том числе врачи и младшие медицинские специалисты. В полевом госпитале будут оборудованы отделения анестезиологии, реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения и лаборатория для ПЦР-диагностики.

Также в нем установят самые современные аппараты искусственный вентиляции легких, рентгены, УЗИ, анализаторы крови и другое медоборудование.