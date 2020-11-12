В Новосибирске проверяют сообщение о взрывном устройстве в следственном изоляторе

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Сообщение о заложенном взрывном устройстве в новосибирском СИЗО-1 поступило на электронную почту учреждения, там работает оперативная группа, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления ФСИН России по Новосибирской области.

"На электронную почту учреждения поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Новосибирской области. В данный момент проводится проверка, на территории учреждения работает оперативная группа. Обстановка в следственном изоляторе стабильная", - говорится в сообщении.

Учреждение работает в штатном режиме.

Взрывное устройство, как предполагается, находится в административном здании, поэтому эвакуировали только личный состав, уточнили ТАСС в пресс-службе. По данным сайта регионального управления ФСИН, следственный изолятор № 1 расположен на улице Караваева в Дзержинском районе, на окраине Новосибирска. СИЗО-1 окружают частные жилые дома.