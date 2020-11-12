Жителя Томской области задержали по обвинению в организации сети подпольных казино

ТОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело в отношении жителя закрытого города Северска, который незаконно организовал и проводил азартные игры в Северске и Томске, благодаря чему имел годовой доход в 50 млн рублей. В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области на основании материалов региональных УМВД и УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр"). Организатор проведения азартных игр задержан, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, незаконные казино работали в Северске и Томске с 2018 по октябрь 2020 года, игры были организованы в том числе по интернету. По предварительным данным, ежегодный доход обвиняемого от преступной деятельности составлял порядка 50 млн рублей. Из помещений, где располагались подпольные игорные заведения, сотрудниками полиции были изъяты 26 игровых автоматов, стол для рулетки, три стола для покера и 58 единиц игровой техники.