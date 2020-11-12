СК возбудил третье дело о жестоком обращении с детьми в новосибирской больнице

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, как медсестра детской туберкулезной больницы берет малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать. По словам автора видео, женщины, проходившей обследование в больнице, подобные действия происходят постоянно. В связи с этим были организованы проверки, по результатам которых следователи в Новосибирске возбудили два уголовных дела в отношении сотрудниц учреждения.

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Следователями в Новосибирске возбуждено уголовное дело о халатности руководства туберкулезной больницы, где ранее, как сообщалось в соцсетях, медсестра таскала за волосы малолетнюю девочку. Об этом сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области в рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении медицинского персонала с детьми в детском отделении туберкулезной больницы возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством ГБУЗ НСО "Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница" преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказала Кулешова.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова направила председателю правительства России обращение, в котором попросила разработать стандарт ухода за детьми без родителей в медицинских учреждениях. Одним из поводов обращения омбудсмена к председателю правительства России послужила ситуация в Новосибирске, где зафиксирован факт жестокого обращения медсестры клинической туберкулезной больницы с трехлетней девочкой, находившейся на лечении.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил региональному Минздраву проверить работу детской туберкулезной больницы. Как сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов, министерством была сформирована комиссия, на прошлой неделе она уже посещала детскую больницу вместе с уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области Надеждой Болтенко для проверки работы медучреждения. Также была проведена работа с медсестрой больницы, действия которой попали на видео, в результате женщина была уволена.

В четверг пресс-служба правительства региона сообщила, что новосибирский Минздрав намерен расширить штат нянь в туберкулезной больнице для присмотра за детьми, проходящими лечение без родителей. 11 ноября был уволен заведующий детским филиалом медучреждения, а старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности.