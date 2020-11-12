Глава Алтайского края рассказал о сроках поставок в аптеки лекарств от коронавируса

По словам Томенко, проблема с обеспечением лекарствами аптек - одна из самых главных, объем сбыта противовирусных препаратов, антибиотиков, кроворазжижающих средств вырос в 3-4 раза. Губернатор подчеркнул, что лекарство можно купить или заказать, но на это уходит время и нужно проделать большой объем действий, чтобы их получить.

БАРНАУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Поставки лекарств от коронавируса для аптек региона в Алтайском крае ожидаются в третьей декаде ноября - сейчас в аптеках наблюдается дефицит специализированных препаратов. Об этом в четверг в эфире телеканала " Россия 24 " сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

"Один курс лечения от коронавируса стоит около 7-8 тыс. рублей, на 11 тыс. заболевших средства есть. Другое дело - мы начали поиск лекарств на рынке, и поскольку все обратились к производителям и поставщикам, выяснился существенный дефицит. К сожалению, пока ближайшие поставки - <...> третья декада ноября", - сказал Томенко.

Он пояснил, что необходимо войти в системный режим поставок - это поможет решить проблему. По словам Томенко, за сентябрь и октябрь количество выявляемых ежедневно случаев вируса выросло примерно в четыре раза. В стационарах ковидных госпиталей лекарств достаточно - там размещены около 5 тыс. человек, а запас препаратов примерно на 19 тыс. пациентов, чего хватит более чем на месяц. Это же касается больных, которые долечиваются от вирусной пневмонии дома - за счет государства они лекарства получают. Сложности в обеспечении препаратами у тех, кто проходит лечение от коронавируса дома, либо попал в ситуацию повышенного спроса препаратов от ОРВИ и гриппа.

Также, по словам Томенко, сейчас в крае ожидают поставок более 2 тыс. доз вакцины от коронавируса в ближайшие дни. Около 1,5 месяцев назад в регион пришла партия из 42 комплектов вакцины, которые получили медики. Также из 2,3 млн жителей региона в этом году вакцину от гриппа поставили уже более миллиона человек.

По последним данным краевого оперштаба на 12 ноября, в регионе зафиксировано 236 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших - 21 967.