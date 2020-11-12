Омские власти опровергли информацию о переносе набора в кадетский корпус на 2022 год

ОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Омской области опровергли ранее опубликованную в местных СМИ информацию о переносе набора в Омский кадетский корпус с 2021 на 2022 год из-за сдвига сроков строительства нового учебного комплекса. В сентябре 2021 года будет набрано сразу три курса кадетов, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель министра региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов.

В середине июля Омский кадетский корпус сообщил об отмене набора из-за аварийного состояния исторического здания. Уже проходящие обучение кадеты проводят текущий учебный год в Кемеровском и Ставропольском президентских кадетских училищах и должны вернуться в Омский кадетский корпус в следующем учебном году. Но местные СМИ в ноябре сообщили, что сдача проекта перенесена с 2021 на 2022 год, соответственно, будет сдвинут и набор кадетов.

"Две очереди [проекта]. Первая очередь - 1 сентября 2021 года, предполагающая набор <...> трех сразу курсов. И вторая очередь - это 1 сентября 2022 года, предполагающая завершение всех плоскостных сооружений и доведение учебно-материальной базы до стопроцентного оснащения", - сказал Привалов.

Он подчеркнул, что с учетом дефицита времени Минобороны РФ начало строительство нового комплекса не 1 января 2021 года, как планировалось ранее, а уже в октябре этого года. "На это дополнительно к тем деньгам, которые выделяет министерство обороны, выделено 400 млн рублей для проведения изыскательных работ", - отметил замминистра.

Омский кадетский военный корпус - старейшее военное учебное заведение России за Уралом, ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года. Учебный процесс здесь построен с использованием передового российского и мирового опыта. При обучении используются современные образовательные технологии. Всего в Омском кадетском корпусе единовременно проходят обучение более 400 человек.