В Кузбассе возбудили два дела после сообщений о пытках в реабилитационном центре

КЕМЕРОВО, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники УМВД и СК по Кемеровской области возбудили два уголовных дела по фактам истязания и незаконного лишения свободы в реабилитационном центре для зависимых в Юргинском районе региона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

В понедельник на сайте уполномоченного по правам человека в Томской области появилась информация о том, что к омбудсмену обратилась жительница региона с просьбой помочь в возбуждении уголовного дела после пыток и незаконного лишения свободы ее родственника в реабилитационном центре в Кузбассе, где он проходил лечение от алкоголизма. По словам женщины, в полиции ей отказали в возбуждении дела. Омбудсмен Елена Карташова решила помочь ей и обратилась к прокурору Кемеровской области - Кузбасса Павлу Бухтоярову "с просьбой оценить законность и обоснованность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела". Юргинская полиция уведомила девушку об отказе в возбуждении уголовного дела в августе 2020 года.

"Проведение процессуальных проверок и принятие законных решений по фактам нахождения людей в данном центре находилось на контроле Юргинской межрайонной прокуратуры. В сентябре 2020 года следователем следственного отдела межмуниципального отдела МВД России "Юргинский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении двух или более лиц"). В настоящее время расследуются случаи причинения физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий лицам, проходящим реабилитацию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ноябре сотрудниками СК по Кемеровской области также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы двух или более лиц"). В настоящее время расследуются случаи незаконного лишения свободы на территории реабилитационного центра. "Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры. Кроме того, прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будет дана оценка законности деятельности реабилитационного центра", - говорится в сообщении.

Как сообщила ТАСС племянница мужчины Татьяна Буйневич, речь идет про реабилитационный центр "Путь жизни", куда ее дядя попал после смерти жены, тогда он пристрастился к спиртному и добровольно захотел пройти реабилитацию. По словам собеседницы агентства, в центре его посадили на цепь, морили голодом и унижали, а других людей избивали и использовали электрошокер. Чтобы сбежать, мужчина нанес себе травмы и был госпитализирован, а после обратился в полицию с целью помочь другим подопечным центра. В октябре этого года мужчина умер.