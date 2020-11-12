Росприроднадзор подтвердил факт загрязнения Иртыша под Омском нефтепродуктами

ОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Росприроднадзор в ходе проверки информации о розливе нефтепродуктов в Омской области на реке Иртыш выявил два факта загрязнения реки. Как сообщили в четверг ТАСС в Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора, взятые пробы воды показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов от 4,4 до 52 раз.

Жители Омской области сообщили во второй половине октября в соцсетях об обнаружении в Иртыше большого нефтяного пятна. Минприроды РФ организовывало проверку, но в ходе визуального осмотра берега в пределах Омска загрязнение не было не выявлено. Информация о возможном загрязнении была передана также Роспотребнадзору и Омской транспортной прокуратуре.

"Результаты исследования проб природный воды <…> свидетельствуют о загрязнении нефтепродуктами. Превышение ПДК нефтепродуктов составило: в центре протоки Чернолучинская в 4,4 раза и на выходе из протоки 52 раза; от места соединения протоки Чернолучинская с руслом реки Иртыш на протяжении 700 метров - от 9,2 до 42 раз", - сказали в Росприроднадзоре.

В управлении уточнили, что радужное пятно было выявлено в протоке Иртыша и основном русле реки вдоль правого берега у поселка Новотроицкое и деревни Малокулачье Омского района, а также у села Чернолучье. В ходе обследовании акватории и водоохранной зоны источник загрязнения не был выявлен, однако в ведомстве предположили, что им могли стать водные суда, которые по завершению навигации сбросили в реку загрязненную воду. Информация об этом направлена в Западно-Сибирскую и Омскую транспортную прокуратуру, линейное управление МВД России на транспорте, а также в омское управление Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, профессиональное аварийно-спасательное формирование "Днепр" обработало загрязненную акваторию Иртыша и ее проток сорбентом, а также выставило боновые заграждения для предотвращения распространения нефтепродуктов и их сбора.