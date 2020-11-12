Действующий бизнес-омбудсмен Томской области Падерин сохранит пост

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области Валерий Падерин останется на своем посту, несмотря на направленное губернатору региона бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым представление с предложением снять его с должности. Решение было принято после обсуждения кандидатуры регионального омбудсмена с бизнес-сообществом региона, сообщил в четверг ТАСС губернатор Томской области Сергей Жвачкин в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени".

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время визита в Томск 9 сентября сообщил, что направил представление губернатору Томской области Сергею Жвачкину с предложением снять Валерия Падерина с должности бизнес-омбудсмена региона "по причине полного бездействия". По мнению Титова, Падерину "не удалось наладить диалог бизнеса и власти". После получения представления Жвачкин поручил своему заместителю Андрею Антонову организовать встречу с бизнес-сообществом, чтобы определить эффективность работы Падерина.

"Голосование было. <…> Мы просто не понимаем, откуда информация у Титова. Весь бизнес за представителя (Падерина), и я такие решения (об отставке) не принимаю, его от бизнеса выдвигали, так и здесь бизнес собрали. Самое главное непонятно - он (Титов) за два дня до этого был в Томске, мы с ним встречались, общались, и ни слова не было сказано. Сейчас все в порядке, (Падерин) работает", - сказал Жвачкин.

Как уточнил агентству Антонов, в обсуждении кандидатуры уполномоченного приняли участие все крупные бизнес-сообщества региона. "Все выступили с инициативой поддержать (Падерина). С одной стороны, это был толчок посмотреть за его работой. И мы пошли сейчас в социальные сети и районы", - отметил он.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.