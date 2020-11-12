Власти нашли подрядчика по разработке мастер-плана студенческого кампуса в Томске

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Томской области определили подрядчика для разработки мастер-плана кампуса на 20 тыс. мест для "Большого университета" Томска, им стала компания из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил в четверг ТАСС в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени" губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Ранее власти Томской области заявляли о планах по интеграции всех шести вузов областного центра в единый "Большой университет". Для "Большого университета" на левом берегу Томи будет построен кампус на 20 тыс. мест, который включит инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты. Соглашение о строительстве кампуса было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) администрацией Томской области, Министерством науки и высшего образования России и корпорацией развития ВЭБ.РФ. Стоимость строительства оценивается в 20 млрд рублей.

"Закончился национальный конкурс, была выбрана санкт-петербургская компания, которая будет разрабатывать мастер-план. Это будет концессия, компания будет вкладывать свои деньги. Для этого будет взят кредит на 100 млн рублей под гарантии ВЭБа", - сказал Жвачкин, не уточнив наименование компании.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых центров по экспорту образования. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "Большой университет". По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в объединенных университетах Томска к 2035 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет вузов достигнет $1,5-2 млрд - больше, чем совокупный бюджет МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.