Пункты пропуска на границе с Монголией в Туве приостановили работу

ТАСС, 13 ноября. Пункты пропуска на границе России и Монголии, расположенные на территории Тувы, приостановили работу в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Тувы.

"Поступило уведомление от посольства Российской Федерации в городе Улан-Баторе о временном закрытии пунктов пропуска на российско-монгольской границе. На тувинском участке российско-монгольской государственной границы временно прекращается въезд через автомобильный пункт пропуска "Боршоо" ("Хандагайты", Овюрский район) с 23 ноября 2020 г. 00:00 до 01 апреля 2021 г. 00:00; временно прекращается въезд через автомобильные пункты пропуска "Арцсуурь" ("Цагаан-Толгой", Эрзинский район), "Тэс" ("Шара-Суур", Тес-Хемский район) с 16 ноября 2020 г. на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Тувы пояснили ТАСС, что решение принято для снижения распространения коронавируса.

По данным на 11 ноября, в Туве зарегистрированы более 10,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции. В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находятся 114 человек. За сутки госпитализировали 85 человек. Всего от COVID-19 умерли 125 человек.