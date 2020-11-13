Компания "ЭкоТранс-Н" получила контракт на вывоз 75% отходов в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Пять из шести конкурсов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Новосибирской области выиграла дочерняя компания группы "ВИС" "ЭкоТранс-Н". Подрядчик будет оказывать услуги с 2021 по 2023 годы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регоператора.

"По результатам проведения конкурса на 4 из 6 лотов было подано по 1 заявке. Они поступили от ООО "ЭкоТранс-Н". По лоту №5 на сумму 1,7 млрд победителем признано МУП "САХ", при этом снижение цены составило 10%. Еще по одному лоту на общую сумму 407 млн руб., в котором в результате торгов победило ООО "ЭкоТранс-Н", снижение цены составило 14%. Заявку на него также подавало ООО "КвантЭко", - сказали в пресс-службе.

В ноябре 2019 года возглавлявший тогда Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назвал Новосибирскую область в числе регионов, где наиболее остро стоит проблема вывоза ТКО. Одной из главных проблем является долг, который региональный оператор накопил перед перевозчиками и полигонами, его оценивали в 700 млн рублей. В декабре того же года несколько перевозчиков объявили о своем уходе с рынка. Основным подрядчиком по вывозу отходов была компания "Айсберг", сотрудничество с ней прекращено в ноябре.

Итоги торгов

Общая сумма объявленных аукционов составляла 11,6 млрд рублей. По итогам торгов МУП "Спецавтохозяйство" получило контракты на сумму 1,6 млрд рублей, компания будет вывозить отходы из Кировского, Первомайского и Советского районов Новосибирска, рабочих поселков Кольцово и Краснообск и шести сельсоветов. Компания "ЭкоТранс-Н" получит 9,8 млрд рублей на транспортировку 75% от общего объема услуг по транспортировке ТКО в Новосибирской области.

Отсутствие конкуренции на торгах в компании объясняют нестабильной ситуацией на региональном рынке ТКО и отсутствием прогнозируемой тарифной политики. Так, по информации пресс-службы, в течение 2020 года на территории области действовал низкий тариф в размере 59,88 рублей, который не позволил регоператору своевременно и в полном объеме рассчитываться с перевозчиками. В результате некоторые из них не выдержали таких экономических условий и были вынуждены прекратить оказание услуг.

"При объявлении конкурсов на услуги по вывозу ТКО регоператор отдавал себе отчет, что в условиях такой нестабильности многие компании-перевозчики не смогут подать заявки на конкурс. Именно поэтому для недопущения срыва торгов было принято решение подать заявки по всем лотам от дочерней компании Группы "ВИС" - ООО "ЭкоТранс-Н", - отметили в пресс-службе.