В Иркутской области планируют открыть дополнительно более 500 инфекционных коек

"На [оперативном] штабе 16 ноября Минздрав представит для утверждения план открытия койко-мест с подведением кислорода. <...> По нашим данным, предварительно мы еще можем дополнительно открыть порядка 500 койко-мест. Итого мы выйдем на цифру более 6 тыс. коек", - сказал Кобзев.

ИРКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом планируют увеличить в Иркутской области с 5,3 тыс. до более чем 6 тыс. мест. Сейчас свободно менее 14% фонда, сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Кобзев в Законодательном собрании на заседании депутатского штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Для этого задействуют площади уже функционирующих медучреждений, кроме того, ожидается открытие трех инфекционных госпиталей, которые построила компания "Русал" в Братске, Тайшете и Шелехове.

По данным Министерства здравоохранения Иркутской области, в регионе сейчас развернуто 5 354 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 520 коек оснащены кислородной поддержкой, 828 - аппаратами искусственной вентиляции легких.

По информации регионального оперштаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 13 ноября подтверждено 27 814 случаев заражения. Прирост за последние сутки составил 263 человека, при этом в летние месяцы он опускался ниже 80 человек. В больницах находятся 4 796 пациентов. За время пандемии выздоровели 21 757 заболевших, умерли 625.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации для граждан старше 65 лет режим самоизоляции продлен по 7 декабря, предприятиям торговли и услуг Иркутской области рекомендовано обеспечивать посетителей защитными масками. Часть школ, вузов перешли на дистанционное обучение. Работу заведений общепита ограничили до 23:00, при этом до 20 ноября запрещена работа столовых, кафе и ресторанов в зданиях, где находятся обсерваторы. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима. Увеличены поставки лекарств в регион.