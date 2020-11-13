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Направлявшиеся в Новосибирск самолеты перенаправили в Барнаул

В пятницу утром в Толмачево за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился Ан-124
Аэропорт Толмачево в Новосибирске Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив
Описание
Аэропорт Толмачево в Новосибирске
© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Самолеты, которые должны были приземлиться в аэропорту Новосибирске, где за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился Ан-124, перенаправлены в Барнаул. Об этом ТАСС сообщили в городском аэропорту.

"Да, самолеты действительно летят к нам, часть из них уже села", - сказал собеседник агентства.

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На данный момент приземлились пять самолетов авиакомпании "Сибирь", один самолет киргизской компании "Авиатрафик". Больше самолетов не ожидают. До 14:30 по местному времени аэропорт Новосибирска закрыт для ликвидации последствий происшествия.

Еще четыре самолета приземлились в аэропорту Кемерово, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта. Среди них борт из Владивостока, Иркутска, Мирного и Петропавловска-Камчатского. Больше самолетов здесь также не ожидают. Пассажиров в случае длительного ожидания разместят в терминале аэропорта.

В пресс-службе аэропорта Новосибирска ТАСС сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет. "В данный момент работает комиссия, причины выясняются. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Ан-124 "Руслан" - советский тяжелый дальний транспортный самолет, первый полет которого состоялся в 1982 году. Предназначен для транспортировки грузов, в том числе крупногабаритных, а также для массированных перевозок личного состава и техники вооруженных сил. Максимальная грузоподъемность - 120 т. Максимальная скорость - 865 км/ч, дальность полета с полной загрузкой - 4 800 км, размах крыла - около 73 метров.

Теги
РоссияНовосибирская область
ВПП аэропорта в Новосибирске открылась после инцидента с Ан-124
Самолеты, которые должны были приземлиться в Толмачево, ранее перенаправили в аэропорты Барнаула и Кемерова
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