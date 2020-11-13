Росздравнадзор выявил в Республике Алтай нехватку медиков и лекарств

"Имеются <...> значительный прирост больных, рост летальности больных с СОVID-19 за последние две недели, острый дефицит медкадров <...>, дефицит двух бригад скорой помощи в Горно-Алтайске - граждане не могут в течение длительного времени дозвониться до станции скорой медпомощи. Длительность анализов ПЦР на коронавирусную инфекцию - от трех до шести суток, задержка выдачи распоряжений Роспотребнадзора о самоизоляции контактных - до 2 недель", - говорится в сообщении.

ТАСС, 13 ноября. Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Алтай выявил ряд проблем, связанных с оказанием помощи жителям региона, у которых диагностирован коронавирус. Как сообщила в пятницу пресс-служба ведомства, в Горно-Алтайске не хватает бригад скорой помощи и специализированных препаратов в аптеках.

Как отмечают в ведомстве, проблемы есть и в обеспеченности лабораторий реагентами и расходниками, нет в регионе амбулаторного КТ-центра и передвижного томографа, недостаточно транспорта для вызовов. Не все тяжелые больные получают телемедицинские консультации, недостаточно коек с кислородной подводкой или кислородными концентраторами - их лишь 34% мест оснащены ими. Отмечается дефицит лекарств для стационарного и амбулаторного лечения, нет сотрудников аптек в двух районных больницах.

"В адрес Минздрава республики направлены предложения по созданию Центра для наблюдения и лечения амбулаторных больных, укомплектованию штатов поликлинических подразделений медработниками, обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, средствами индивидуальной защиты, дополнительным автотранспортом. <...> Предложено увеличить число операторов на прием вызовов, количества бригад скорой, рассмотреть возможность перевода лабораторий на круглосуточную работу, привлечь частные медорганизаций, приобрести передвижной аппарат КТ", - говориться в сообщении. Предложения направлены властям региона для принятия мер и в прокуратуру республики для принятия мер прокурорского реагирования.

По данным регионального оперштаба на 13 ноября, за сутки выявлено 123 новых случая вируса, всего за время пандемии - 9 415. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 52,1 млн человек, более 1,28 млн умерли. В России, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 858 586 случаев заражения, выздоровели 1 388 168 человек, умерли 32 032. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.