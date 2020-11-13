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В атмосфере Омске зафиксировали четырехкратное превышение нормы содержания этилбензола

Превышение ПДК наблюдалось в Октябрьском округе
Омск Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Омск
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Посты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) зафиксировали в атмосфере Омска превышение в 4,5 раза предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола. Об этом сообщается в пятницу на сайте организации.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента РФ, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 8 стационарных постах, расположенных во всех административных округах города. 11 ноября 2020 года содержание этилбензола составило 4,5 ПДК в Октябрьском АО. В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось", - говорится в сообщении.

Результаты измерений переданы в Росприроднадзор и прокуратуру для проведения соответствующих проверок, сообщили ТАСС в пресс-службе омского Минприроды.

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