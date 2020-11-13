Суд продлил арест фигурантам дел о поджоге клиники в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд продлил арест до 17 февраля фигурантам дел о поджоге в наркологической клинике в Красноярске. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в краевом суде.

Возгорание в клинике произошло в ночь на 16 сентября, погибли четыре человека, еще двое пострадали.

"12 ноября 2020 года Железнодорожный районный суд Красноярска продлил меру пресечения фигурантам дела о поджоге наркологической клиники "Чистый город" Дмитрию Еремину и Ольге Бескровной еще на три месяца и двое суток - до 17 февраля 2021 года", - сообщили в суде.

По данным СК, причиной возгорания стал поджог. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" и "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц общеопасным способом"). По нему до 15 ноября был арестован Еремин.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), по которому арестовали Бескровную.

ООО "Чистый город" было зарегистрировано как предприятие малого бизнеса в 2010 году. В этом же году оно получило медицинскую лицензию на осуществление доврачебной медицинской помощи. По предварительным данным, часть пациентов находились в клинике анонимно.