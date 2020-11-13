В Хакасии приостановили оказание плановой медпомощи

Ранее в республику были направлены медики из Москвы для помощи местным врачам. Минобороны, согласно решению президента РФ Владимира Путина, развернет мобильный госпиталь на 100 коек для борьбы с коронавирусом в республике.

ТАСС, 13 ноября. Оказание плановой помощи приостановлено в Хакасии, где, по данным Роспотребнадзора, за месяц уровень заболеваемости COVID-19 вырос в четыре раза. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального Минздрава на своей странице в Instagram .

"С пятницы, 13 ноября, в Хакасии временно приостанавливается оказание плановой медицинской помощи. Делается это по рекомендации Роспотребнадзора с целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в регионе", - говорится в сообщении. Приостанавливается оказание плановой стационарной и амбулаторной медицинской помощи, в том числе в условиях дневного стационара. Также ограничение вводится на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения.

Не коснутся ограничения пациентов с злокачественными онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, тяжелыми формами почечной недостаточности, перенесших инсульты и инфаркты и находящихся под наблюдением. Также будет проводиться иммунизация населения, профилактические осмотры подростков 15-17 лет и детей первого года жизни, а также диспансеризация детей-сирот, осмотр и обследование людей, отправляющихся на санаторно-курортное лечение, получение высокотехнологичного лечения за пределами республики, наблюдение за беременными женщинами. Стоматологические услуги будут оказываться при неотложных и экстренных случаях. Жителям, поступившим из отдаленных районов республики до 13 ноября, помощь будет оказана в полном объеме.

В пресс-службе Минздрава региона ТАСС затруднились ответить, на какой период введены ограничения. При этом ранее глава республики Валентин Коновалов продлил действующий режим ограничений до 10 января 2021 года. По данным Роспотребнадзора, в регионе выявлено около 8,9 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели более 6 тысяч человек, умерли 84 пациента.