Депутат Заксобрания Приангарья заявил, что ситуация с лекарствами в аптеках нормализуется

"В среду и четверг на этой неделе активисты посетили 161 аптеку, охватив практически всю территорию Иркутской области, крупные города и маленькие поселки. С момента прошлого мониторинга ситуация, можно сказать, выправляющаяся. Если на предыдущий момент полки в аптеках были пустые и препаратов противовирусных не было совсем, то сейчас в крупных городах ситуация более или менее стабильная. <...> В малых городах и поселках ситуация чуть хуже. Работники аптек при опросе проговаривают, что препараты в аптеки поступают, но быстро раскупаются", - сказал Лобков.

ИРКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Ситуация с наличием лекарств нормализуется в аптеках Иркутской области, где ранее из-за ажиотажного спроса образовался дефицит антибиотиков и противовирусных. Об этом в пятницу на совещании в Законодательном собрании сообщил депутат Артем Лобков по итогам проведенного мониторинга.

Предыдущий мониторинг члены партии "Единая Россия" и активисты "Молодой гвардии" провели 27 октября, посетив 126 аптек по всей области. Тогда по итогам проверки Лобков сообщал, что во всей аптечной сети отсутствовали популярные противовирусные препараты и антибиотики.

В октябре аптеки Иркутской области начали испытывать дефицит противовирусных и антибиотиков из-за ажиотажного спроса населения. На фоне осложнения эпидемиологической ситуации жители начали скупать лекарства впрок. Власти призвали граждан не приобретать медикаменты без необходимости, инициировали проверки на предмет свободной продажи лекарств, которые должны отпускаться только по рецепту. Поставки медикаментов в регион были увеличены. До конца ноября будет поставлено еще несколько крупных партий лекарств.

По информации регионального оперштаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 13 ноября подтверждено 27 814 случаев заражения. Прирост за последние сутки составил 263 человека, при этом в летние месяцы он опускался ниже 80 человек. В больницах находятся 4 796 пациентов. За время пандемии выздоровели 21 757 заболевших, умерли 625.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации для граждан старше 65 лет режим самоизоляции продлен по 7 декабря, предприятиям торговли и услуг Иркутской области рекомендовано обеспечивать посетителей защитными масками. Часть школ, вузов перешли на дистанционное обучение. Работу заведений общепита ограничили до 23:00, при этом до 20 ноября запрещена работа столовых, кафе и ресторанов в зданиях, где находятся обсерваторы. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима.