Титов назначил своего общественного представителя в Томской области

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей назначил своим общественным представителем в Томской области депутата гордумы Томска, заместителя председателя Партии роста Елену Ульянову. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Титов во время визита в Томск 9 сентября отмечал, что направил представление губернатору Томской области Сергею Жвачкину с предложением снять Валерия Падерина с должности бизнес-омбудсмена региона "по причине полного бездействия". Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 12 ноября сообщил, что Падерин останется на своем посту, уточнив, что это решение было принято после обсуждения кандидатуры регионального омбудсмена с бизнес-сообществом региона.

"До урегулирования вопроса, в соответствии с федеральным законом об уполномоченных по защите прав предпринимателей № 378-ФЗ, общественным представителем федерального бизнес-омбудсмена по Томской области назначена Елена Ульянова", - заявили в пресс-службе Титова.

По словам уполномоченного, которого цитирует пресс-служба, "Падерин приятный человек, но, к сожалению, проявлял полную безынициативность и апатию к обращениям предпринимателей".

"Губернатор, опираясь на мнение совещания в администрации с участием бизнесменов, выразил свое отношение: на снятие Падерина он не согласен. Значит, процесс отзыва по факту остановлен. Считаем мнение администрации необоснованным, собрание было организовано из "своих", и не отражает мнение большинства делового сообщества. В ближайшее время проведем соцопрос среди предпринимателей Томской области", - отметил Титов.