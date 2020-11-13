Выкатившийся за пределы ВПП в Новосибирске Ан-124 остается на месте посадки

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Выкатившийся в пятницу за пределы ВПП новосибирского аэропорта Толмачево самолет Ан-124, повредивший в результате происшествия шасси, остается на месте посадки. Он не представляет угрозы для людей, специалисты рассматривают возможность транспортировки самолета с помощью кранов и надувных матов, сообщил ТАСС начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Вячеслав Федоров.

"На сегодняшний день нет опасности для экипажа, для людей. Ситуация находится под контролем", - сообщил Федоров.

По его словам, в настоящее время специалисты осмотрели самолет, протечек топлива не обнаружили. Чтобы отправить самолет на ремонт, рассматривается возможность поднять его с помощью кранов и надувных матов, которые подкладывают под самолет. Возможно, для этого потребуются дополнительные силы, уточнил Вячеслав Федоров.

Как ранее сообщалось, грузовой самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" после вылета из Новосибирска в Вену утром в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с двигателем. В ходе посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив шасси и фюзеляж. Возбуждено уголовное дело, проверку проводит Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ан-124 "Руслан" - советский тяжелый дальний транспортный самолет, первый полет которого состоялся в 1982 году. Предназначен для транспортировки грузов, в том числе крупногабаритных, а также для массированных перевозок личного состава и техники вооруженных сил. Максимальная грузоподъемность - 120 т. Максимальная скорость - 865 км/ч, дальность полета с полной загрузкой - 4 800 км, размах крыла - около 73 метров.