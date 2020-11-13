Переболевших на каникулах новосибирских школьников обяжут предоставлять медсправки

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Школы Новосибирской области в связи с коронавирусом обяжут детей предоставлять медицинские справки перед выходом на учебу, если на каникулах ребенок перенес какое-либо заболевание или был в контакте с заболевшим. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя министра образования области Владимира Щукина.

Обучение в школах Новосибирской области с 16 ноября продолжится в смешанном формате после продленных на неделю каникул. Ученики первых-пятых и одиннадцатых классов будут учиться очно, остальные классы и малокомплектные школы - заочно.

"В образовательные организации предоставляется справка, если ребенок на каникулах перенес какое-либо заболевание или был в контакте с заболевшим. Все остальные дети возвращаются к учебе без медицинских заключений", - цитирует пресс-служба Щукина. Уточняется, что такое требование вводится с 16 ноября.

Как отметила представитель регионального центра медицинской профилактики, врач-методист Ольга Королева, дистанционное образование будет проходить с учетом особых гигиенических норм. Так, задача родителей - организовать режим дня ребенка, оформить рабочее место, подобрать стол, освещение, следить за временем и за тем, чтобы ребенок делал перерывы.

О ситуации с пандемией

Власти Новосибирской области 21 октября продлили осенние каникулы для школьников до двух недель из-за коронавируса. Таким образом, предполагалось, что осенние каникулы в регионе продлятся с 26 октября по 9 ноября. В отношении учреждений среднего профессионального образования решено с 26 октября перевести на дистанционное обучение первые курсы, изучающие общеобразовательные предметы.

По данным оперативного штаба, на утро 13 ноября в регионе выявлено 19 639 случаев COVID-19 (+184 за сутки). 16 063 пациента выписаны с выздоровлением (+128 за сутки). Всего в регионе от коронавируса умерли 644 человека (+4 за сутки).

С 11 октября в регионе число заразившихся за сутки впервые за последние два месяца превысило 100. В связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом и госпиталь ветеранов войн.