В МЧС предупредили о сильном ветре в двух регионах Сибири

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер с порывами до 30 м/с может нарушить работу объектов энергетики, связи и ЖКХ в Хакасии и Алтайском крае. Об этом журналистам сообщили в МЧС России.

"По данным Гидрометцентра России и Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, 13 ноября 2020 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта, подтоплением пониженных участков местности в Сибирском федеральном округе на территории Республики Хакасии и Алтайского края", - сказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что привести к ЧС могут снег, мокрый снег, местами сильный, гололедные явления, отложение мокрого снега, метели, усиление ветра до 25-30 м/с. Во время сильного ветра эксперты рекомендуют, находясь дома, закрывать окна. На улице не следует приближаться к деревьям, а также к мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи. Также нужно обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.