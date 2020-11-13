Кузбасс приобрел почти 2,5 тыс. единиц медоборудования для пациентов с коронавирусом

"Приобретено почти 500 концентраторов кислорода и 2 тысячи пульсоксиметров. Из резервного фонда правительства Кузбасса на эти цели выделено около 40 млн рублей", - говорится в сообщении.

КЕМЕРОВО, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство Кемеровской области приобрело для помощи больным с коронавирусом почти 500 концентраторов кислорода и 2 тыс. пульсоксиметров, сообщила в пятницу пресс-служба правительства. На эти цели регион выделил из резервного фонда около 40 млн рублей.

В правительстве отметили, что покупка 461 концентратора кислорода позволит помочь 707 пациентам с дыхательной недостаточностью, так как часть аппаратов может подавать кислород сразу двум больным. "В регион уже поступили 77 установок, еще 61 аппарат ожидают сегодня, 13 ноября. В первую очередь их направят в отделения, перепрофилированные для лечения пациентов с пневмониями и коронавирусной инфекцией - в Прокопьевск, Междуреченск, Гурьевск, Киселевск, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Кемерово. До конца месяца будет доставлено еще 323 концентратора", - подчеркнули в пресс-службе.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Кузбасса Елены Зелениной, пульсоксиметры в первую очередь будут предоставляться медикам, которые выезжают к пациентам на дом и принимают их в поликлиниках. "Также по договору безвозмездного пользования приборы бесплатно на время лечения будем выдавать амбулаторным пациентам, которым по показаниям врача требуется постоянный контроль уровня насыщения крови кислородом", - цитирует пресс-служба Зеленину. Тысяча пульсоксиметров уже распределены среди медицинских учреждений.

По данным Минздрава Кузбасса, на сегодняшний день потребность медучреждений региона в кислороде обеспечена в полном объеме. Из 4 805 коек, организованных для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией, более половины - с кислородной поддержкой. За минувшие сутки в Кемеровской области выявлен 181 случай инфицирования коронавирусом, общее количество заболевших с начала пандемии составило 17 749 человек, из которых 13 975 выздоровели и 296 умерли.