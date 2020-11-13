В Иркутске на неделю продлили работу школ в дистанционном формате

"С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, экспертного мнения медицинского сообщества Иркутска, с целью обеспечения снижения загрузки медицинских учреждений принял следующее решение: мы продлеваем дистанционную форму обучения для всех учеников городских школ еще на неделю - до 20 ноября включительно", - приводят в сообщении слова мэра Иркутска Руслана Болотова.

ИРКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутска продлили на неделю работу школ в дистанционном формате, ранее введенном на период с 9 по 13 ноября. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.

Министерство здравоохранения Иркутской области в пятницу призвало муниципалитеты не спешить с возвращением школ на очное обучение, чтобы не усугубить ситуацию с коронавирусом. "На сегодняшний день я прошу очень взвешенно относиться к открытию школ, к возвращению к недистанционному образовательному процессу. Мне как доктору, как педиатру страшно, если мы сейчас все откроем, где мы через две недели найдем койки для лечения бабушек, дедушек и старшего поколения? А для старшего поколения вирус смертельно опасен", - сказала замминистра здравоохранения региона Елена Голенецкая в Законодательном собрании на заседании депутатского штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Она напомнила, что дети часто являются бессимптомными носителями вируса.

Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова на заседании штаба рассказала, что в регионе наблюдаются высокие темпы распространения новой коронавирусной инфекции, а также резкий рост случаев внебольничной пневмонии - до 400 в день.

Всего в Иркутской области 885 школ. Из них 387 после осенних каникул с 9 ноября ушли на дистанционное обучение на одну-две недели, в 276-и занятия продолжают проводить очно, в 213-и школах часть детей учатся удаленно, часть очно. Муниципалитеты сами принимали решения о том, как школам работать.

По информации регионального оперштаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 13 ноября подтверждено 27 814 случаев заражения. Прирост за последние сутки составил 263 человека, при этом в летние месяцы он опускался ниже 80 человек. В больницах находятся 4 796 пациентов. За время пандемии выздоровели 21 757 заболевших, умерли 625.