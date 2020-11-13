Рефрижератор для умерших установили в Барнауле, чтобы разгрузить переполненные морги

БАРНАУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Рефрижератор для умерших от коронавируса установили рядом с горбольницей № 11 в Барнауле, чтобы разгрузить морги, откуда родственники по разным причинам не могут в короткий срок забрать их тела, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Это вынужденная мера, которая призвана обеспечить работу <...> моргов в более оптимальном режиме. Рефрижератор установлен около горбольницы № 11 (ковидного госпиталя), он рассчитан для хранения 27 тел", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что родственники не могут забрать тела умерших по целому ряду причин - находятся на лечении сами или живут в других регионах.

18 октября в регионе распространили видео, якобы сделанное в подвале одной из больниц Барнаула, на записи видно большое количество черных пакетов на каталках и на полу - по словам мужчины за кадром, в пакетах - тела людей с подтвержденным коронавирусом. В Минздраве региона подтвердили, что видео сделано в горбольнице № 12 Барнаула, где размещен ковидный госпиталь. Главный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев объяснил, что из-за пандемии возникла потребность проводить больше вскрытий, из-за чего и происходят задержки.

На 13 ноября, по данным оперштаба региона, за сутки выявлено 237 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших - 22 204 человека. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 52,7 млн человек, более 1,29 млн умерли. В России, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 1 880 551 случай заражения, выздоровели 1 406 903 человека, умерли 32 443. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.