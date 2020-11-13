В Иркутской области еще 475 семей, пострадавших от паводка 2019 года, получат новое жилье

ИРКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области приступили к оплате жилищных сертификатов 475 семей, которые летом 2019 года пострадали от паводков, а их дома признали непригодными после дополнительного обследования поврежденного жилфонда. Регион получил на эти цели из резервного фонда РФ 1,3 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Более 1,3 млрд рублей дополнительно перечислены в Иркутскую область на ликвидацию последствий летнего паводка 2019 года. <…> Деньги будут направлены на оплату жилищных сертификатов семьям, которые лишились своих домов из-за удара стихии. На полученные средства будет оплачено жилье для 475 семей. Первые перечисления уже начались, в течение недели все свидетельства будут оплачены", - говорится в сообщении.

Всего пострадавшие от прошлогодних паводков подали 7 771 заявление на получение жилищных сертификатов. На данный момент выдано 7 670 сертификатов, оплачено 7 332 на общую сумму более 21,5 млрд рублей.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов.