В Омской области не осталось действующих очагов птичьего гриппа

ОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Карантин по птичьему гриппу отменен в двух населенных пунктах Омской области, где еще сохранялись ограничительные меры. Как сообщили в пятницу ТАСС в главном управлении ветеринарии региона, в Омской области, в 16 районах которой были зарегистрированы вспышки этого заболевания, не осталось действующих очагов птичьего гриппа.

"Действующих очагов птичьего гриппа не осталось. Последний очаг был выявлен больше месяца назад, сроки наложенных ограничений истекли", - сказали в управлении.

В региональном Минсельхозе ТАСС рассказали, что власти продолжают выплачивать компенсации гражданам, у которых была отчуждена и уничтожена домашняя птица. "На сегодняшний день уже компенсационные выплаты получили 212 владельцев личных подворий на общую сумму 4,3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Завершить выплаты планируется до конца ноября, общая сумма компенсаций составит около 30 млн рублей. Еще около 248 млн рублей будет выплачено Иртышской птицефабрике, где было уничтожено почти 1,5 млн голов птиц. Размер компенсации колеблется от 149 рублей за 1 кг живого веса курицы до 1 875 рублей за кг голубя. Индейки, утки и гуси оцениваются в 242, 250 и 275 рублей соответственно, цесарки и перепела - 333 и 380 рублей за кг.

Первый очаг птичьего гриппа выявили в Омской области 12 августа в Полтавском районе. Позднее вспышки этого заболевания были зафиксированы в почти 30 поселениях 16 районов области. Последние очаги инфекции были зарегистрированы в октябре в селе Новое село Калачинского района и в райцентре Павлоградка.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Вся птицы в очагах этого заболевания отчуждается и уничтожается.