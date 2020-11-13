Глава Приангарья назвал нагрузку на здравоохранение региона в период пандемии запредельной

ИРКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Резкий рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Иркутской области привел к запредельной нагрузке на систему здравоохранения региона, сообщил журналистам в пятницу губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Резкий рост количества заболевших с конца сентября привел к беспрецедентно высокой нагрузке на все звенья системы здравоохранения. Нагрузки даже не пиковые, они запредельные. И они, к сожалению, продолжают расти", - пояснил Кобзев.

Он уточнил, что в регионе зарегистрировано максимальное число заболевших внебольничной пневмонией и тяжелых пациентов, требующих кислородной поддержки. "При этом многие медицинские работники сами находятся на больничном. Количество находящихся на лечении больных превысило 10 тыс. человек", - добавил губернатор.

Основными проблемами Кобзев назвал нехватку коечного фонда и сбой с поставками лекарственных препаратов, особенно дорогостоящих, на которые не всегда хватает средств Фонда обязательного медицинского страхования.

"Первая и очень острая проблема - нехватка коечного фонда для ковидных больных. Особенность второй волны - значительно большее количество тяжелых случаев. Если примерное время лечения больного со средним течением заболевания составляет 14-15 дней, то тяжелых больных лечат три-четыре недели, иногда больше. Именно поэтому нам приходится каждый день, а зачастую и ночь, искать резервы для расширения коечного фонда. На сегодня у нас открыто 5 354 койки для лечения ковидных больных", - резюмировал глава региона.

По данным оперативного штаба региона на 13 ноября, в регионе зарегистрировано 27 814 случаев заражения, 625 человек умерли. За последние сутки число инфицированных выросло на 263.