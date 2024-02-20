Путин на выставке АСИ обзавелся "бушлатом из России"

Одежду фирмы "ДНК" президенту показали на выставке, проходящей в рамках форума АСИ "Сильные идеи для нового времени"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примерил "бушлат" ростовского бренда "ДНК" и согласился оставить его себе в качестве подарка.

Одежду этой фирмы главе государства показали на выставке, проходящей в рамках форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". В экспозицию попали победители конкурса растущих российских производителей "Знай наших".

Особенность бренда "ДНК" в том, что он построен на национальном культурном коде. Одежду украшают надписями на русском языке, иллюстрациями с отечественными персонажами, нашивками с флагом страны.

Ольга Коваленко - одна из основательниц компании - показала Путину пуховик, который "носят люди по всему миру" и на заказ которого "стоит очередь на два месяца". Длинная черная куртка на спине украшена надписью "Бушлат из России" и традиционным триколором. Коваленко предложила президенту примерить "бушлат" и забрать его в подарок. "Чего ж тянуть лямку", - согласился Путин. "Куй железо, пока горячо!" - сказал президент.

По словам создательницы бренда, куртка выдерживает температуру до 50 градусов мороза. А для ее производства используют исключительно российский наполнитель. "Отлично!" - похвалил глава государства.

Упомянув про символику, Коваленко поинтересовалась, может ли "ДНК" использовать и фото президента. "Я надеваю ваш бушлат! Это лучше, чем фотография", - в шутку запротестовал Путин. Этот стенд был последним, который глава государства осматривал на выставке. Сделав фото с девушкой, Путин прямо в этом "бушлате" проследовал к выходу.

О бренде

Бренд одежды "ДНК" основан в 2015 году. На производстве в Ростове-на-Дону ежегодно выпускается 10 коллекций сезонных вещей, верхней одежды, нижнего белья и аксессуаров для мужчин, женщин и детей. Бренд сотрудничает с госкорпорацией "Роскосмос", студиями "Союзмультфильм" и "Смешарики", Black Star Wear, телеканалом "Пятница", звездами российского шоу-бизнеса. В 2023 году компания создала коллекцию одежды для фильма "Чебурашка".