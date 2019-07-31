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Кризис в Сирии

Лавров обсудил с главой МИД Турции усиление координации по Сирии

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, министры "выразили надежду на скорейший запуск практической работы сирийского конституционного комитета"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили на встрече в Бангкоке усиление координации действий по борьбе с терроризмом и политическому урегулированию в Сирии. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении российского дипведомства.

"Подробно рассмотрены меры по усилению координации действий применительно к ситуации в Сирии в части, касающейся борьбы с терроризмом, активизации процесса политического урегулирования на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и решений Конгресса сирийского национального диалога", - отметили в МИД.

Министры, сообщили в дипведомстве, "выразили надежду на скорейший запуск практической работы сирийского конституционного комитета".

Лавров и Чавушоглу также "подтвердили обоюдный настрой на активизацию работы по дальнейшему развитию российско-турецких отношений в русле договоренностей", достигнутых президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на прошедших в июне встречах в Душанбе и Осаке. "Были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также текущего межмидовского взаимодействия", - добавили в министерстве.

Беседа состоялась на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичЯпонияТаджикистанСирияТаиландТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипЧавушоглу, Мевлют
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