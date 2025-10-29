Трамп рассчитывает на урегулирование ситуации между КНДР и Южной Кореей

Над страной нависла небольшая туча, отметил президент США

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на урегулирование напряженности между КНДР и Республикой Корея.

"Над вашей страной нависла небольшая туча, но мы ее развеем. Ваш сосед ведет себя не так хорошо, как мог бы, но, думаю, он будет вести себя хорошо. Я хорошо знаю [лидера КНДР] Ким Чен Ына, и думаю, что все будет хорошо", - сказал американский лидер во время торжественного ужина с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном в Кёнджу, где ранее прошла встреча глав двух государств.

Ранее СМИ сообщали о возможной организации встречи Трампа и Ким Чен Ына на межкорейской границе. Однако американский лидер позднее заявил, что Вашингтон и Пхеньян не смогли согласовать время его встречи с лидером КНДР.