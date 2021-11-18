В Польше заявили, что мигранты пытались пересечь границу из Белоруссии на лодке

ВАРШАВА, 18 ноября. /ТАСС/. Находящиеся на белорусской территории мигранты предприняли попытку пересечь проходящую по реке Буг границу Польши на лодке. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь Надбужаньского отделения пограничной охраны Дариуш Сеницкий.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Событием, которое можно считать попыткой нелегального пересечения границы, была ситуация в районе местности Славатыче, где патрулирующие границу солдаты заметили трех человек в лодке на пограничной реке Буг. На белорусской стороне на берегу солдаты заметили группу людей, которые прятались в кустах", - цитирует его слова Polska Agencja Prasowa.

По словам Сеницкого, заметив солдат, находящиеся в лодке, повернули к белорусскому берегу, а группа на берегу отдалилась вглубь территории Белоруссии. "Вероятно, они планировали проникнуть в Польшу", - указал представитель погранохраны.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация резко обострилась: к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.