Лукашенко и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе и обстановку в своих странах. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

По ее информации, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

"С учетом предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе в ходе беседы была затронута ситуация, сложившаяся в последние несколько дней на армяно-азербайджанской границе", - сказано в сообщении.

Кроме того, Лукашенко и Пашинян обсудили "обстановку, которая складывается внутри обеих стран - Беларуси и Армении", а также обменялись мнениями об актуальной повестке дня, существующих вызовах и угрозах.

Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ пройдет 19 мая в Душанбе в очном формате с участием генерального секретаря организации Станислава Зася.

Участниками ОДКБ являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Таджикистан председательствует в ОДКБ в 2020-2021 годах.