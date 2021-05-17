{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Лукашенко и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе и обстановку в своих странах. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

По ее информации, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

"С учетом предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе в ходе беседы была затронута ситуация, сложившаяся в последние несколько дней на армяно-азербайджанской границе", - сказано в сообщении.

Кроме того, Лукашенко и Пашинян обсудили "обстановку, которая складывается внутри обеих стран - Беларуси и Армении", а также обменялись мнениями об актуальной повестке дня, существующих вызовах и угрозах.

Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ пройдет 19 мая в Душанбе в очном формате с участием генерального секретаря организации Станислава Зася.

Участниками ОДКБ являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Таджикистан председательствует в ОДКБ в 2020-2021 годах.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичАрменияБелоруссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Путин убежден в безальтернативности трехсторонних договоренностей по Карабаху
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия находится в постоянном контакте с Азербайджаном и Арменией по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе
Путин убежден в безальтернативности трехсторонних договоренностей по Карабаху
Читать полностью