Пашинян заявил о предоставлении информации о вакансиях выходцам из Нагорного Карабаха

По данным пресс-службы правительства Армении, переселенцы смогут получить работу в госучреждениях

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/. Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха, которые имеют профильное образование, смогут получить работу в государственных учреждениях Армении. Как сообщает пресс-служба армянского правительства, об этом на совещании заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы также принимаем меры для того, чтобы, например, были привлечены специалисты в области общего образования, трудоустроены в сфере общего образования, в школах, работники здравоохранения [были] трудоустроены в сфере здравоохранения. Очень важно, чтобы министерства активно распространяли информацию о вакансиях", - отметил он.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что военнослужащие расформированной армии обороны Нагорного Карабаха могут продолжать службу в рядах армянских ВС.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет подразделений Вооруженных сил Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции". 29 сентября в Евлахе прошла третья по счету подобная встреча.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.