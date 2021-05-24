Европейский вуз потребовал освободить задержанную в Минске вместе с Протасевичем студентку

ВИЛЬНЮС, 24 мая. /ТАСС/. Действующий в Литве Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) потребовал освободить студентку вуза россиянку Софию Сапегу, которая была задержана накануне в Минске вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.

"Мы протестуем против несправедливого задержания члена сообщества ЕГУ Софии Сапеги, - говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте вуза. - Сообщество ЕГУ категорически осуждает безнаказанность властей Беларуси и требует соблюдения международных обязательств Беларуси, а также соблюдения прав и свобод граждан, зафиксированных в конституции".

Как утверждает вуз, в результате проведения властями Белоруссии спецоперации по посадке в Минске в воскресенье пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, студентка ЕГУ была задержана сотрудниками управления Следственного комитета по городу Минску под надуманным и необоснованным предлогом. "ЕГУ обращается к международным партнерам, донорам и правозащитному сообществу для того, чтобы способствовать незамедлительному освобождению Сапеги", - заявил вуз.

Студентка возвращалась в Вильнюс со своим молодым человеком - Романом Протасевичем - из отпуска. Протасевич разыскивался белорусскими властями. Некоторое время оппозиционер живет в Литве по выданной ему национальной визе. После вынужденного из-за не подтвердившегося позднее сообщения о минировании борта приземления в Минске Протасевич был задержан и остался в Белоруссии. Вместе с ним задержали и Сапегу.

Европейский гуманитарный университет - высшая частная школа, учрежденная в Минске в 1992 году, деятельность которой через несколько лет была приостановлена белорусскими властями. С 2004 года вуз возобновил работу в Вильнюсе. ЕГУ финансируется спонсорами, в том числе ЕС, правительством Литвы, американскими и западноевропейскими фондами.