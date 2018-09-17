Суд подтвердил законность приказов ЦБ РФ о санации Промсвязьбанка

В конце июня арбитражный суд Москвы отклонил иск Промсвязьбанка в лице Дмитрия Ананьева о признании действий ЦБ по санации банка незаконными.

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность приказов Банка России о санации Промсвязьбанка, тем самым отклонив жалобу бывшего председателя правления и бывшего основного владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Ананьев в феврале 2018 г. подал иск о признании недействительными предписания ЦБ и приказов о введении в банк временной администрации в лице управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора и уменьшении уставного капитала банка до одного рубля. Аналогичный иск был подан от лица компании Дмитрия и Алексея Ананьевых Promsvyazcapital B.V., суд также отказал в удовлетворении этих требований.

Промсвязьбанк в декабре 2017 г. перешел под контроль ЦБ РФ, который взял банк на санацию. Позднее Промсвязьбанк был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Кредитную организацию возглавил Петр Фрадков.