Грузооборот железной дороги в Мурманской области вырос до 102 млн тонн

МУРМАНСК, 20 января. /ТАСС/. Грузооборот Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Мурманской области в 2020 году, несмотря на пандемию и крушение железнодорожного моста через реку Колу, увеличился и составил 102 млн тонн. Об этом в среду сообщает министерство информационной политики региона по итогам заседания регионального координационного совета ОЖД.

"В 2020 году, несмотря на пандемию, грузооборот Октябрьской железной дороги вырос на 2% по сравнению с предыдущим годом и составил 102 млн тонн. Рост обеспечили строительные грузы, железная руда и апатитовый концентрат", - сказано в сообщении.

В правительстве отметили, что обрушение железнодорожного моста через Колу в июне 2020 года стало причиной перебоев в доставке грузов в Мурманск. Однако в кратчайшие сроки маршрут был пересмотрен, и грузовые составы с необходимыми для обеспечения региона товарами и экспортными грузами для мурманского порта были пущены по обходному участку.

"Новый мост возведен за 105 дней. Это показатель надежности компании "РЖД". Хотелось бы отметить, что градообразующее предприятие - Мурманский морской торговый порт - переработало более 22 миллионов 110 тысяч тонн грузов", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой.

По мнению замгубернатора, совместная работа торгового порта с Октябрьской железной дорогой, направленная на увеличение перерабатывающей способности и развитие железнодорожной инфраструктуры, позволит создать новые рабочие места и обеспечить рост налоговых поступлений в бюджет региона.

Отмечается, что в 2020 году по Октябрьской железной дороге были запущены новые поезда: двухэтажный по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Мурманск и сезонная электричка "Лыжная стрела", которая только за новогодние праздники перевезла более 450 пассажиров до горнолыжных курортов в Хибинах.