Поморье будет сотрудничать с АФК "Система" в лесных проектах, туризме и здравоохранении

АРХАНГЕЛЬСК, 26 января. /ТАСС/. Архангельская область будет сотрудничать с АФК "Система" в лесных проектах, а также в туризме, здравоохранении и других отраслях. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы администрации региона по итогам встречи губернатора Александра Цыбульского, председателя совета директоров ПАО АФК "Система" Владимира Евтушенкова и президента Segezha Group (входит в АФК "Система") Михаила Шамолина.

"Владимир Евтушенков отметил, что в Архангельской области достаточно хорошая логистика с точки зрения удаленности от Москвы. Именно по этой причине АФК "Система" решила сосредоточиться не только на лесных проектах, но и расширять свое присутствие в области здравоохранения, туризма, высоких технологий и интернет-торговли", - говорится в сообщении.

Интересы холдинга также распространены на инфраструктурные проекты, жилищное строительство, оказание медицинских услуг и развитие гостиничного бизнеса в Архангельской области. Именно в этих сферах деятельности планируется развивать дальнейшее сотрудничество.

В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и Segezha Group. Как отметил Цыбульский, регион заинтересован в развитии и модернизации производств в области освоения лесов и переработки древесины. Как говорится в сообщении дирекции по связям с общественностью Segezha Group, соглашение предусматривает привлечение на территорию Архангельской области новых инвестиций, передовых технологий и систем подготовки кадров, расширение ассортимента выпускаемых товаров и рынков сбыта, а также применение полного цикла использования древесного сырья.

При этом ожидается повышение эффективности функционирования региональной экономической системы за счет активизации участия Segezha Group в реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе. Так, в рамках инвестиционного проекта 2021-2023 гг., предусматривающего строительство нового производственного комплекса с общим объемом капиталовложений до 6,8 млрд рублей, Segezha Group обеспечит ускоренное развитие производственной площадки "Онежского ЛДК" и создание новых рабочих мест для местного населения.