В Санкт-Петербурге представили первый городской арктический маршрут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Первый городской арктический маршрут для туристов, посвященный покорению Арктики, представили в четверг на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Его разработчиками стали комитет по делам Арктики и комитет по развитию туризма.

"Нами был подготовлен совместно с коллегами цикл экскурсий "Арктический Петербург". Мы в него включили пять таких экскурсий, пять экспедиций. Первая из них - "Как покорялась Арктика". Она посвящена арктическим местам, расположенным на Васильевском острове", - рассказал журналистам на презентации турмаршрута председатель комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков.

Маршрут начинается у памятника первопроходцам и исследователям Арктики на улице Беринга у дома 38, где размещается Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. Среди других пунктов - одно из старейших кладбищ Петербурга - Смоленское (там покоится прах российского полярника, первооткрывателя Северной Земли контрадмирала Бориса Вилькицкого), Музей истории морского флота и академии Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, памятник Раулю Амундсену и ледокол "Красин".

По словам Широкова, следующие экскурсии будут посвящены героям-покорителям Русской Арктики, Второй мировой войне (в этом году исполняется 80 лет с момента прибытия первого Полярного конвоя "Дервиш" в Архангельск). Четвертое направление - это Петербург как центр арктического судостроения, и пятое - Кронштадт как колыбель арктических экспедиций, отметил он. Кроме того, планируется также подготовить экскурсии, в том числе виртуальные, посвященные каждому арктическому региону России, при этом Петербург рассматривается в них как отправная точка.

"Эти экскурсии будут для школьников, для детей, для семей, для индивидуальных туристов. Они будут размещены на нашем официальном туристском портале Visit-petersburg.ru, информация о них будет находиться на стойках наших туристско-информационных центров, мы предлагаем их нашим туристским фирмам. И интерес есть действительно, потому что интерес к Арктике и интерес к Санкт-Петербургу - это, наверное, совмещение двух больших увлечений", - сказал журналистам председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

По его словам, арктический туристический маршрут является частью новой туристской географии города, которую на протяжении прошлого года разрабатывало профессиональное сообщество. В числе других предложений путешественникам - современные тематические локации и маршруты, букинистические, креативно-досуговые, научно-познавательные, оздоровительные, медицинские, семейные, деловые, промышленные и другие возможности города.

По приведенным Корнеевым данным, в настоящее время турпоток в арктические регионы в мире составляет около 10-11 млн человек. Россия обладает самой большой территорией в арктической зоне, но в рейтинге популярности у туристов российская Арктика только на четвертом месте, ее опережают Норвегия, Исландия, США (Аляска). С 2009 года по 2018 год турпоток в Арктику вырос с 725 тыс. до 1,4 млн человек в год, при этом в 2019 году доля иностранных граждан в российской Арктике составила 5,8% (68 тыс. чел.). По оценке Ростуризма, потенциал для роста въездного туризма при упрощении получения въездной визы и пограничных разрешений составляет около 180 тыс. иностранных туристов.